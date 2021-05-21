Появилось видео с места ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области

Появилось видео с места ЧП в Неклиновском районе. Фото: ГУ МЧС по РО

В Неклиновском районе Ростовской области, по предварительным данным, произошел выброс аммиака в очистных сооружениях. При ЧП погибли около десятка человек. Рабочие пытались устранить неисправность задвижки, через которую и должен был выходить ядовитый воздух. Как только ее удалось сдвинуть с места, произошел выброс смертельно опасного газа и у людей, вероятно, просто не было возможности выбраться.

Коллеги погибших подозревают, что причиной могло стать несоблюдение техники безопасности. Есть вероятность, что работники спустились в очистные сооружения без измерителя количества ядовитого газа в воздухе и, не используя положенных в таких случаях средств индивидуальной защиты и страховочных тросов. Но так ли это, предстоит установить правоохранителям, которые проводят свою проверку по факту случившегося.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС и сразу несколько аварийных бригад. Спасатели предоставили "КП - Ростов-на-Дону" видеозаписи с места происшествия. На кадрах видны также и автомобили скорой помощи. Им удалось извлечь из очистных сооружений порядка десяти жертв этой трагедии. Но прохожим категорически запрещено приближаться к месту происшествия.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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