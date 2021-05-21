Молодая семья осталась без отца: Что известно о рабочих, погибших в канализационном колодце под Ростовом-на-Дону

В колодце под Ростовом задохнулись рабочие Фото: Дарья БУЛАВИНА

В Ростовской области, в Неклиновском районе, произошла страшная трагедия. 21 мая В канализационном бассейне погибли, минимум, 10 рабочих. Восемь человек госпитализированы, четверо – в реанимации. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. По предварительным данным, тела еще пяти пострадавших находятся в колодце. Их пытаются достать сотрудники МЧС.

Как сообщили в правоохранительных органах региона, в канализационный бассейн работники спустились, чтобы починить неисправность. Дело в том, что уровень воды мог подняться слишком высоко, поэтому надо было ее спускать. Но, по неподтвержденной информации мог произойти выброс метана, а люди - задохнутся ядовитым газом. Но это еще предстоит выяснить следователям, проверки по факту случившегося уже назначены.

При этом на данный момент, пока нет точного списка жертв трагедии. Также не ясно и точное количество погибших.

Те люди, чьи имена уже известны, были простыми работягами. Жили в разных поселках Неклиновского района. Кто-то – в Таганроге. В траурном списке уже значатся две женщины, которым был всего 60 и 61 год. А также трое мужчин: двум из них 53 и 51 год, третий – совсем молодой, ему было всего 39 лет...

Известно, что одна из погибших женщин была начальником очистной станции, на которой случилась трагедия.

- Знаю ее хорошо. Добрая женщина, но такая беспокойная. На месте ей не сиделось. Она-то уже пенсионерка. Не понятно, зачем ей надо было работать. А в злополучном бассейне оказалась, наверное, потому, что пыталась спасти своих же. Но не смогла. Задохнулась сама, - рассказал «КП-Ростов-на-Дону» житель Новобессергеневского сельского поселения.

У молодого мужчины осталась семья.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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