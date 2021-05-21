«Оцепили все вокруг»: коллеги погибших в коллекторе под Ростовом рабочих рассказали о трагедии

К месту трагедии никого не пускают. ФОТО: Лисицына Светлана

В Неклиновском районе Ростовской области 21 мая произошла большая беда. В канализационном колодце погибли, минимум, 10 рабочих. Еще восемь – в больнице. Их состояние врачи оценивают как тяжелое. По предварительным данным, тела еще нескольких находятся в колодце. Поисковые работы продолжаются.

На месте работают спасатели. Фото: пресс-служба областного МЧС

Среди погибших – не только мужчины. Хутор Дмитриадовка и соседние поселки – гудят. Там уже все знают, что произошло на местной очистительной станции. Этот объект тут – чуть ли не градообразующий. Практически все местные работают в "Водоканале".

- Все мы «водоканальские». Но что именно послужило причиной трагедии – достоверно не знаем. Может, плановый ремонт был. Пыталась дозвониться до других коллег, оборвала телефон, но точной информации нет, - рассказала местная жительница Лариса Николаевна «Комсомолке». - Знаю точно, что два мастера погибли, слесари, Раиса Александровна скончалась – начальница очистных сооружений.

По словам другой хуторянки, ее брату несказанно повезло. Он - также сотрудник "Водоканала", но, как оказалось, взял отпуск.

- Я как узнала о том, что произошло, сразу ему звоню. Говорю: «Сашка, ты где?». А брат возвращается с отдыха в Адыгее. Бог отвел, - говорит местная жительница.

Также, по словам хуторян, территорию вокруг злополучной станции оцепили силовики с собаками.

- Полиция стоит там, все закрыто. Нас с собаками отгоняют. А на каких-то улицах уже вой стоит. Калитки открыты. Смерть в дом пришла, - сказала Лариса Николаевна.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы слышали взрывы!»: очевидцы рассказали об отравлении рабочих в канализационном колодце под Ростовом

Два человека погибли, еще пять — доставлены в больницу (подробнее)