«Нам ничего не говорят!»: родные раненых и погибших по крупицам собирают информацию о близких

На территорию предприятия никого не пускают. Фото: Светлана Лисицына

В Неклиновском районе Ростовской области – горе. 10 сотрудников, по предварительным данным "Водоканала", погибли на рабочем месте. Люди могли отравиться ядовитым газом в канализационном коллекторе. Восемь человек – в больнице, в тяжелом состоянии. Поисковая операция продолжается

Как сообщает наш корреспондент с места трагедии, около очистных сооружений стоят родственники тех, кто работал в злополучную смену.

Как рассказал зять пострадавшей, его теща сейчас в реанимации. О том, что случилось, он узнал после звонка ее коллеги.

Но толком ему ничего не сказали. За информацией Алексей Королев поехал на предприятие, на котором трудилась теща.

- Но все оцепили сотрудники ДПС. Меня не пустили. Сказали, езжайте в пятую больницу в Таганрог, - говорит парень.

В медучреждении тоже не сразу удалось получить информацию.

- Несколько часов я просидел в больнице. Потом вышел врач и сказал, что теща в реанимации. Она без сознания, - продолжает Алексей.

После больницы мужчина вновь вернулся к очистным сооружениям.

- Хочу узнать номер телефона кого-нибудь из начальства, - сказал он, но пока ни с кем из них поговорить ему не удалось.

Нашему корреспонденту удалось пообщаться и с 15-летним сыном оператора, пострадавшей из-за утечки метана.

По словам мальчика, мама ушла на работу в шесть или в семь часов утра. Сам ребенок в это время спал.

- Проснулся в 11 часов. Мне написали знакомые. Сказали, что мама в больнице. Я поехал сразу к ней, - говорит подросток.

На месте продолжают работать спасатели. По предварительным данным, в колодце могут находиться еще, как минимум, пять человек.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

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