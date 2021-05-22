Василий Голубев: «Семьи погибших при ЧП под Таганрогом по 1 млн рублей»

Деньги выделят из областного бюджета Фото: сайт правительства РО

В Ростовской области семьи погибших при ЧП на очистных сооружениях получат по 1 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

- Мы, конечно окажем всяческую помощь семьям погибших и пострадавших. Из областного бюджета выделим по миллиону рублей каждой семье погибших и по 400 тысяч рублей тем, кто находится в тяжелом состоянии. Если состояние средней тяжести, тоже положено по 400 тысяч рублей. Если степень легкая, то это 200 тысяч рублей, - сказал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Трагедия произошла вчера, 21 мая. 11 рабочих «Водоканала» погибли после выброса метана. Еще 8 специалистов попали в больницу. Сегодня, 22 мая, в Ростовской области объявили День траура. Соболезнования семьям погибших и пострадавших уже выразил митрополит Меркурий