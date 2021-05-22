Митрополит Меркурий выразил соболезнования семьям погибших работников «Водоканала»

Митрополит попросил духовенство провести отпевания погибших Фото: cоцсети

Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших при ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Об этом стало известно сегодня, 22 мая.

- С болью в сердце воспринял известие о гибели сотрудников таганрогского «Водоканала», выполнявших свой профессиональный долг. Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших, всем родным и близким, кого коснулась эта беда. Разделяя боль утраты, молюсь Всемилостивому Богу о даровании вам душевных и телесных сил, чтобы пережить выпавшие на вашу долю испытания. Невозможно быть равнодушным и безучастным к безвременной кончине людей, которые шли друг за другом на гибель ради спасения и помощи ближнему, - подчеркнул митрополит Меркурий.

Глава Донской митрополии попросил духовенство провести отпевания, а также оказать психологическую и духовную помощь родным.

Трагедия произошла вчера, 21 мая. 11 рабочих «Водоканала» погибли после выброса метана. Еще 8 специалистов попали в больницу, двое из них были в тяжелом состоянии. Сегодня в Ростовской области объявили День траура.