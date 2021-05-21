В Ростовской области отменили "Последний звонок" из-за траура по погибшим рабочим

В Ростове из-за траура отменили "Последний звонок" Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал указ, согласно которому 22 мая 2021 года будет объявлено днем траура по трагически погибшим рабочим в Неклиновском районе. Об этом сообщается на сайте правительства области.

- В cвязи с трагической гибелью людей 21 мая в пос. Дмитриадовка Неклиновского района, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, объявить 22 мая 2021 г. днем траура в Ростовской области. В день траура на всей территории Ростовской области приспустить Государственные флаги Российской Федерации, флаги Ростовской области, флаги муниципальных образований Ростовской области. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, расположенным на территории Ростовской области, отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура, - говорится в тексте сообщения.

В связи с этим было принято решение отменить все торжественные мероприятия, назначенные на этот день, а именно, посвященные "Последнему звонку". Они будут перенесены на ближайшие дни. Василий Голубев предоставил главам муниципалитетов право самостоятельно определить дату для будущего празднования.

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Такое решение было принято губернатором региона Василием Голубевым.