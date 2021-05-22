Количество погибших после ЧП под Таганрогом увеличилось до 11 человек

Всего было госпитализировано 8 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области стало известно еще об одной жертве ЧП, произошедшего на очистных сооружениях в районе поселка Дмитриадовка. Ночью уже в больнице скончался один из пострадавших. Таким образом, количество погибших к утру 22 мая увеличилось до 11 человек. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

По его словам, вчера было госпитализировано 8 человек, двое из них оказались в реанимации. Одну из пациенток спасти не смогли, второй серьезно пострадавший рабочий сейчас находится в крайне тяжелом состоянии.

Вчера в 18 часов завершили поисковые работы. Пресс-служба МЧС сообщала о 10 скончавшихся и 8 госпитализированных. Сама трагедия произошла утром 21 мая. Тогда в колодце очистных произошел порыв метана, и рабочие таганрогского «Водоканала» не смогли выбраться на поверхность.

После массовой гибели людей было возбуждено уголовное дело. На месте трагедии работали спасатели, сотрудники прокуратуры, следователи. Привлекли даже криминалистов главного управления Следкома. Сегодня, 22 мая, на Дону День траура.