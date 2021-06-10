В Ростовской области умерла еще одна пострадавшая после ЧП в Дмитриадовке

В Ростовской области скончалась еще одна пострадавшая после ЧП в Дмитриадовке Фото: "КП" Архив

В Ростовской области вновь возросло количество погибших в результате ЧП на очистных сооружениях в Дмитриадовке. Ранее оно составляло в общей сложности 11 человек - десять скончались на месте происшествия, а еще один уже в больнице. Но сегодня, 10 июня, стало известно о том, что медикам не удалось спасти еще одну пострадавшую. Женщина умерла в реанимации в больнице скорой медицинской помощи Таганрога. Об этом сообщил "КП-Ростов-на-Дону" глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

Фото: ГУ МЧС по РО

Напомним, что ЧП произошло 21 мая в поселке Дмитриадовка под Таганрогом. Несколько рабочих спустились в канализационный колодец, чтобы устранить возникшую неисправность - в бассейне поднялся уровень воды, но заклинило задвижку, как только удалось сдвинуть ее с места, произошел мощный выброс аммиака. В результате этого, все десять человек, находившиеся внутри скончались. Коллеги попытались вытащить их, но тоже получили отравления различной степени тяжести.

Спасатели на месте ЧП. Фото: ГУ МЧС

Всех пострадавших госпитализировали в БСМП Таганрога. Правоохранители занялись расследованием дела. В результате следственных мероприятий было установлено, что причиной массовой гибели рабочих стало несоблюдение техники безопасности. Об этом заявил глава региона Василий Голубев. Роструд же квалифицировал произошедшее, как несчастный случай.

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Ночью в больнице скончался один из пострадавших. Об этом сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.