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Происшествия28 мая 2021 17:10

Одна из пострадавших при ЧП под Таганрогом в коме, остальных пациентов выписали

Всего из больницы домой отпустили шесть человек
Ангелина СКИБА
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Ранее сообщалось, что в под надзором медиков в больнице находятся 7 человек

Ранее сообщалось, что в под надзором медиков в больнице находятся 7 человек

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области из терапевтического отделения выписали всех работников «Водоканала», пострадавших при ЧП на очистных сооружениях. Еще одна женщина сейчас остается реанимации, она в коме. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

- Пациентов из терапевтического отделения выписали еще вчера, 27 мая, - уточнил сити-менеджер.

Ранее сообщалось, что в под надзором медиков в больнице находятся 7 человек, шестеро из них шли на поправку. До этого пациентов было 8, но один умер в реанимации. Таким образом, всего после выброса метана на очистных сооружениях скончались 11 человек. Трагедия с массовой гибелью рабочих произошла утром 21 мая в районе поселка Дмитриадовка.

Накануне Роструд оценил произошедшее как «несчастный случай», однако по уголовному делу все же задержали главного инженера таганрогского «Водоканала»

ЧП