Один из пострадавших при ЧП под Таганрогом остается в реанимации

Всего жертвами аварии на очистных сооружениях оказались 11 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Один из пострадавших работников «Водоканала» сегодня, 24 мая, в крайне тяжелом состоянии остается в реанимации. Остальные - еще 6 человек - находятся в терапевтическом отделении. Об этом сообщили в администрации Таганрога. Информацию также подтвердили в региональном пресс-центре.

- В реанимации остается один человек. Остальные проходят лечение в терапевтическом отделении, - сообщили журналисту «КП - Ростов-на-Дону.

Изначально под надзором медиков находились 8 человек, но 22 мая один из них скончался. Всего жертвами аварии на очистных сооружениях в районе поселка Дмитриадовка оказались 11 человек. С 10 из них простились накануне.