Трагедия произошла 21 мая в районе поселка Дмитриадовка Фото: пресс-службаа МЧС России по РО

Главного инженера таганрогского «Водоканала» задержали по делу о массовой гибели рабочих после выброса метана в колодце очистных сооружений. Об этом сегодня, 25 мая, «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

Ранее директор «Водоканала» Евгений Плетменцев квалифицировал произошедшее ЧП как несчастный случай. Он подчеркнул, что на объекте не ожидали выброса газа. Такой же версии придерживается и Роструд.

Трагедия произошла 21 мая в районе поселка Дмитриадовка. Специалисты опустились без средств защиты в 8-метровый колодец очистных сооружений. Произошел вырос метана, и на месте погибли 10 человек. Еще один умер уже в больнице. Один человек сейчас в реанимации, остальные шесть пострадавших - в терапевтическом отделении.