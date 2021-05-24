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Происшествия24 мая 2021 10:22

Директор таганрогского «Водоканала»: «Массовая гибель рабочих - несчастный случай»

Во время замены задвижки на очистных не ожидали выброса метана
Ангелина СКИБА
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Ранее губернатор рассказал, что специалисты выполняли задачу без средств защиты

Ранее губернатор рассказал, что специалисты выполняли задачу без средств защиты

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гибель 11 рабочих на очистных сооружениях в районе поселка Дмитриадовка - несчастный случай, на объекте не ожидали выброса метана. Об этом заявил директор таганрогского «Водоканала» Евгений Плетменцев, сообщает ТАСС.

- Считаю, что это был несчастный случай в процессе замены задвижки на станции. Работы были абсолютно безопасными, и не предполагали появления газа, - сказал Евгений Плетменцев.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что специалисты выполняли задачу без средств защиты. Трагедия произошла 21 мая в колодце очистных сооружений. Авария унесла жизни 11 человек, еще несколько попали в больницу. Было возбуждено уголовное дело. Власти региона уже направили материальную помощь семьям погибших и пострадавшим.

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