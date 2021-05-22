Семьям погибших и пострадавших при ЧП под Таганрогом направили материальную помощь

Распоряжение о выделении финансовой помощи подписал Василий Голубев Фото: сайт правительства РО

Власти направили материальную помощь семьям погибших и пострадавших при ЧП в районе поселка Дмитриадовка под Таганрогом. Об этом сегодня, 22 мая, сообщает сайт донского правительства.

- Членам семей 11 погибших работников «Водоканала» будет выплачено по одному миллиону рублей. Семи работникам, получившим из-за аварии тяжкий и средний вред здоровью, будет перечислено по 400 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Ранее о материальной поддержке рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. Также стало известно, что сложившуюся ситуацию под личный контроль взял глава Минздрава России Михаил Мурашко. Соболезнования жертвам трагедии уже выразил митрополит Меркурий.

Трагедия произошла вчера, 21 мая. 11 рабочих «Водоканала» погибли после выброса метана. Еще 8 специалистов попали в больницу. Сегодня, 22 мая, в Ростовской области объявили День траура.