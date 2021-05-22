Ситуацию с гибелью донских рабочих взял под контроль глава Минздрава России

Из-за выброса метана под Тагаанрогом погибли 11 человек Фото: пресс-служба МЧС России по РО

Ситуацию с ЧП на очистных под Таганрогом под личный контроль взял министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы федерального ведомства Алексея Кузнецова.

- Министр здравоохранения России взял на личный контроль оказание помощи пострадавшим при аварии в коллекторе, - прокомментировал Алексей Кузнецов.

Также ранее о финансовой поддержке семей погибших и пострадавших заявил губернатор Василий Голубев. Соответствующий документ глава региона должен подписать сегодня, 22 мая.

Трагедия на очистных сооружениях в районе поселка Дмитриадовка произошла вчера, 21 мая. Из-за выброса метана погибли 11 человек, один из пострадавших скончался уже в больнице.