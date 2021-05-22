Рабочие на очистных под Таганрогом были без средств защиты

Специалисты находились в 8-метровом колодце Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники «Водоканала» в колодце очистных сооружений работали без средств защиты. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Слова главы региона приводит ТАСС.

- Люди спустились в 8-метровый колодец без средств защиты, - сказал Василий Голубев.

Ранее власти донского региона направили материальную помощь семьям погибших и пострадавшим во время ЧП. Массовая гибель рабочих произошла из-за выброса метана вчера, 21 мая. По последним данным, авария унесла жизни 11 человек, еще несколько специалистов остаются под надзором врачей. Возбуждено уголовное дело.