Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2021 10:40

Главного инженера таганрогского «Водоканала» оставили под стражей по делу о гибели 12 рабочих на очистных сооружениях

Юрию Полякову грозит до семи лет реального срока
Светлана ЛИСИЦЫНАСветлана ЛИСИЦЫНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд оставил Полякова под стражей еще на два месяца.

Суд оставил Полякова под стражей еще на два месяца.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинский районный суд Ростова оставил под стражей главного инженеру таганрогского «Водоканала». Юрий Поляков — пока единственный фигурант дела о гибели 12 рабочих на очистных сооружениях.

— Срок содержания под стражей Юрию Полякову продлен по 20 октября включительно, — сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочих при проведении очистных работ

Юрия Полякова обвиняют по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие считает, что именно бездействие главного инженера привело к трагедии на очистных. Согласно этой версии, перед работами он не провел инструктаж, не выдал средства индивидуальной защиты и другие необходимые приспособления.

В итоге, когда 21 мая сотрудники приступили к работам на очистных, произошел выброс аммиачных газов. В итоге 15 человек отравились парами опасных газов. Десять из них потеряли сознание, упали в колодец очистных и погибли на месте. Еще пять пострадавших доставили в больницу — позже двое из них скончались в реанимации.

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, расследованием дела о гибели рабочих взял на личный контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Максимальное наказание, которое грозит Юрию Полякову, — семь лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия под Ростовом 21 мая 2021: десять рабочих задохнулись в канализационном колодце, поиски продолжаются

"КП" рассказывает подробности ЧП на очистных сооружениях 21 мая 2021, где из-за выброса метана погибли сотрудники "Водоканала". (Подробности)

В Ростовской области умерла еще одна пострадавшая после ЧП на очистных сооружениях в Дмитриадовке

Теперь количество погибших возросло до 12 человек. (Подробности)

Главный инженер таганрогского «Водоканала» арестован на два месяца по делу о ЧП на очистных сооружениях

Такое решение принял Ленинский районный суд. (Подробности)

КАРТИНА ДНЯ