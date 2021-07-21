Главного инженера таганрогского «Водоканала» оставили под стражей по делу о гибели 12 рабочих на очистных сооружениях

Суд оставил Полякова под стражей еще на два месяца. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ленинский районный суд Ростова оставил под стражей главного инженеру таганрогского «Водоканала». Юрий Поляков — пока единственный фигурант дела о гибели 12 рабочих на очистных сооружениях.

— Срок содержания под стражей Юрию Полякову продлен по 20 октября включительно, — сообщили в пресс-службе судов Ростовской области.

Юрия Полякова обвиняют по статье «Нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Следствие считает, что именно бездействие главного инженера привело к трагедии на очистных. Согласно этой версии, перед работами он не провел инструктаж, не выдал средства индивидуальной защиты и другие необходимые приспособления.

В итоге, когда 21 мая сотрудники приступили к работам на очистных, произошел выброс аммиачных газов. В итоге 15 человек отравились парами опасных газов. Десять из них потеряли сознание, упали в колодец очистных и погибли на месте. Еще пять пострадавших доставили в больницу — позже двое из них скончались в реанимации.

Трагедия произошла в поселке Дмитриадовка. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Напомним, расследованием дела о гибели рабочих взял на личный контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Максимальное наказание, которое грозит Юрию Полякову, — семь лет лишения свободы.

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