Главный инженер таганрогского «Водоканала» арестован на два месяца по делу о ЧП на очистных сооружениях

Главного инженера таганрогского "Водоканала" отправили в СИЗО. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главного инженера таганрогского «Водоканала» арестовали по делу о ЧП на очистных сооружениях. Об этом рассказал источник «КП-ростов-на-Дону» в правоохранительных органах.

По данным собеседника издания, жителя Таганрога подозревают в совершении преступления по части 3 статьи 217 «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Максимальное наказание, предусмотренное законодательством, составляет до семи лет лишения свободы. Правда, если мужчину признают виновным и дело дойдет до суда. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Оно находится на личном контроле главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Известно, что после задержания главного инженера доставили в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Ему избрали меру пресечения в виде ареста. В следственном изоляторе сотрудник «Водоканала» проведет два месяца - до 20 июля.

Напомним, ЧП на очистных сооружениях произошло в поселке Дмитриадовка 21 мая. Сотрудники таганрогского «Водоканала» отравились во время восстановительных работ в канализационном колодце. Как позже сообщили в правительстве области, произошел выброс метана. В результате происшествия десять человек погибли на месте, восемь доставили в БСМП Таганрога. Позже в больнице скончался еще один пострадавший.

После ЧП следственные органы возбудили дело о нарушении требований промышленной безопасности. Расследованием занялось главное следственное управление центрального аппарата следственного комитета. Проверку также проводит прокуратура Ростовской области.

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