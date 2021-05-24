Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом

В результате ЧП 11 человек погибли, 7 пострадали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стало известно, в каком состоянии находятся пострадавшие в ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом. Об этом «КП-Ростов» сообщил глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий.

— Троих пациентов перевели в терапевтическое отделение. Один человек остается в реанимации, — прокомментировал сити-менеджер.

По его словам, жители простились с десятью погибшими рабочими. Похороны прошли 23 мая.

В «Водоканале» Таганрога от комментариев отказались.

Напомним, происшествие случилось 21 мая на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка. Сотрудники «Водоканала» отравились во время аварийных работ на насосной станции. Десять человек погибли на месте, восемь — доставили в больницу. Позже в больнице скончался еще один пострадавший.

После трагедии следственные органы возбудили дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Александр Бастрыкин поручил передать материалы дела в Главное следственное управление. Проверкой инцидента также занялась прокуратура области.

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