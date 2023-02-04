Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Ранее произошло еще одно ДТП с участием большегруза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 4 февраля, в Ростовской области на 964 км трассы М-4 «Дон» столкнулись сразу четыре иномарки. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по донскому региону.

Массовая авария произошла около 11:20 на территории Красносулинского района. Предварительно, 62-летний мужчина, который управлял грузовиком Volvo не справился с управлением и врезался в автомобили Toyota Camry, Mitsubishi Lancer и Renault Sandero. Водители этих трех авто немного раньше «остановились для объезда затора».

По данным Госавтоинспекции, из людей никто не пострадал, только машины получили механические повреждения. Сейчас обстоятельства случившегося проясняют правоохранители.

Добавим, ранее произошло еще одно ДТП с участием большегруза. На трассе Ростов - Таганрог - граница ДНР фура марки DAF врезалась в автобус с 30 пассажирами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске водитель Toyota Celica сбил на «зебре» 23-летнюю девушку

Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем (подробности)