В Волгодонске водитель Toyota Celica сбил на «зебре» 23-летнюю девушку

Несчастный случай произошел вечером на улице Энтузиастов. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Волгодонске на улице Энтузиастов 30-летний водитель Toyota Celica сбил девушку 23 лет. Пострадавшая после этого с травмами попала в больницу, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- Несчастный случай произошел вечером 2 февраля. Предварительно, пешеход переходила дорогу по нерегулируемой «зебре», - добавили в ведомстве.

Это уже далеко не первый подобный случай в регионе за последнее время. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем, особенно около пешеходных переходов. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.

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