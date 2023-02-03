Лыжник из Ростова-на-Дону погиб, сорвавшись в расщелину на Эльбрусе

Кататься можно только на размеченных трассах. Фото: сайт МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Лыжник из Ростова-на-Дону во время внетрассового катания на Эльбрусе сорвался в расщелину и погиб. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике.

Трагедия произошла вчера, 2 февраля, около 15:45 в районе станции «Мир» (высота 3500 метров). Поиски туриста вели до 17:30.

- Спасатели эвакуировали 47-летнего пострадавшего с травмой спины на поляну Азау, где уже ждала бригада скорой помощи. Однако от полученных травм мужчина скончался. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, - прокомментировали в экстренном ведомстве.

Добавим, лыжника из ущелья подняли сотрудники Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Была задействована одна единица техники. Отдыхающим напоминают, что кататься можно только на размеченных, разрешенных трассах.

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