В Ростовской области завершили расследование убийства 24-летней давности

Задержанному грозит 8 до 20 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области завершили дознание по делу 24-летней давности. Теперь материалы в отношении 51-летнего подозреваемого рассмотрит суд, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

Мужчину обвиняют по статье «Пособничество в совершении убийства двух лиц с особой жестокостью». За это грозит от 8 до 20 лет тюрьмы.

По данным Следкома, в августе 1998 года он вместе с тремя сообщниками напал на двух мужчин. Их сильно избили, связали и в багажнике вывезли к реке Калитва. Потом жертвам к ногам привязали гири и бросили в воду. Предварительно, эту разборку бандиты устроили для того, чтобы завладеть автомобилем «Ауди-80».

После расправы один из преступников скрылся и длительное время находился в розыске. Его смогли поймать только в апреле 2022 года в Казахстане. По просьбе российской стороны задержанного экстрадировали домой. Потом его взяли под стражу. Теперь судьбу мужчины решит суд.

Добавим, остальные, причастные к преступлению, были задержаны и осуждены к лишению свободы еще в 1999 и 2012 годах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области экс-глава филиала ФГБУ «Россельхозцентр» получил 2 года колонии

Подозреваемый еще может оспорить свой приговор (подробности)