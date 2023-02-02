В Ростовской области экс-глава филиала ФГБУ «Россельхозцентр» получил 2 года колонии

Приговор вынесли по двум статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области бывший руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» получил 2 года и 3 месяца колонии общего режима, а также штраф в 100 тысяч рублей. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Приговор вынесли по статьям «Злоупотребление полномочиями» и «Неправомерный оборот средств платежей». Однако утвержденный вердикт пока не вступил в силу, и подозреваемый еще может его оспорить, - прокомментировали в ведомстве.

Известно, что два уголовных дела были «связаны с созданием условий для извлечения прибыли в интересах организаций и незаконным выводом из нее денежных средств».

- Предварительно, экс-руководитель систематически, используя свое положение, совершал действия в интересах аффилированной ему фирмы. В итоге был нанесен ущерб государственным учреждениям, - уточнили в пресс-службе УФСБ.

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