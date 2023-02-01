В Ростове в СИЗО отправили подозреваемого в жестоком убийстве молодой женщины

Суд избрал меру пресечения по ходатайству следователя. Фото: сайт СУ СК России по РО

В Ростове-на-Дону в СИЗО отправили мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве 31-летней женщины. Об этом сегодня, 1 февраля, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

- По просьбе следователя суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас специалисты продолжают выяснять подробности преступления. Ранее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»), - прокомментировали в ведомстве.

Предварительно, 52-летний мужчина совершил нападение 27 января 2023 года. В этот день он находился в жилом доме на улице Просвещения. В пьяном состоянии подозреваемый начал ссориться со своей 31-летней знакомой, а потом нанес ей много колото-резаных ран. Пострадавшая умерла на месте.

После случившегося мужчина выждал два дня. Затем он положил тело жертвы в машину и вывез на улицу Куйбышева. 30 января житель Дона был задержан после следственных действий.

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