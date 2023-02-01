В Ростовской области осудили мужчину, который готовил взрывчатку и планировал нападение на журналиста

Апелляцию рассмотрели в Ростовском областном суде Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области оставили в силе приговор мужчине, который готовил взрывчатку и планировал нападение. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Известно, что апелляцию рассмотрели в Ростовском областном суде. Приговор был подтвержден по статьям 30 УК РФ и 223.1 УК РФ. Задержанный должен провести в тюрьме 4 года и 9 месяцев, также ему назначен штраф в 300 тысяч рублей.

Подсудимый - сторонник запрещенного неонацистского экстремистского сообщества «Маньяки Культ Убийств»* («МКУ» признанно террористической организацией). На видео, снятом в УФСБ, мужчина рассказал, что добровольно «радикализовался и предоставил данные по журналистке, которую собирались убить». Задержанный признался, что «помогал в этой работе».

*«Маньяки Культ Убийств» - террористическая организация, запрещенная Верховным судом на территории России

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