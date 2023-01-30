В Ростове-на-Дону осудили мужчину, пытавшегося забросать краской отдел полиции

Приговор немного смягчили после обжалования Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области осудили мужчину, пытавшегося забросать краской отдел полиции. Об этом сегодня, 30 января, сообщает пресс-служба УФСБ России по донскому региону.

- Приговор был смягчен после обжалования. Задержанному ограничили свободу на 1 год и 5 месяцев и отправили на принудительное лечение к психиатру. Это решение вынесли в Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону, - рассказали в ведомстве.

Хулигана наказали по части 2 статьи 214 УК РФ «Вандализм, совершенный группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, национальной или религиозной ненависти или вражды».

Известно, что нарушителя поймали вместе с 5 сообщниками, в момент когда они собирались забросать краской отдел МВД. Позже выяснилось, что бандиты успели также исписать лозунгами стены некоторых домов в донской столице.

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