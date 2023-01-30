На движение составов происшествие не повлияло Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рано утром 30 января в Ростовской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

- Около 5:08 на станции Сальск при прибытии грузового поезда произошел сход локомотива. Пострадавших нет. На движение составов происшествие не повлияло, - прокомментировали в железнодорожной компании.

Известно, что к месту аварии был направлен восстановительный поезд станции Сальск. Специалисты уже ликвидируют последствия случившегося.

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