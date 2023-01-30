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НовостиПроисшествия30 января 2023 7:50

В Ростове мужчину в наушниках сбил поезд

Трагедия произошла в Рабочем городке
Анна ШИЛЯЕВА
В Ростове 31-летний мужчина попал под поезд

В Ростове 31-летний мужчина попал под поезд

Фото: Иван МАКЕЕВ

В донской столице на железной дороге погиб мужчина, сообщили в полиции на транспорте. По данным ведомства, трагедия случилась в воскресенье вечером, 29 января, рядом с остановочной платформой.

31-летний мужчина решил перейти железнодорожное полотно перед движущимся составом. В сумерках он не увидел приближающийся поезд, а наушники помешали услышать сигнал машиниста. В результате ростовчанин погиб.

- На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.

Личность погибшего уже установили. По факту случившегося идет проверка.

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