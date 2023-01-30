В Ростове мужчину в наушниках сбил поезд

В Ростове 31-летний мужчина попал под поезд
Фото: Иван МАКЕЕВ
В донской столице на железной дороге погиб мужчина, сообщили в полиции на транспорте. По данным ведомства, трагедия случилась в воскресенье вечером, 29 января, рядом с остановочной платформой.
31-летний мужчина решил перейти железнодорожное полотно перед движущимся составом. В сумерках он не увидел приближающийся поезд, а наушники помешали услышать сигнал машиниста. В результате ростовчанин погиб.
- На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа транспортной полиции. По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Личность погибшего уже установили. По факту случившегося идет проверка.
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