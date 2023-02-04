Рейсовый автобус и фура столкнулись на трассе Ростов - Таганрог - граница ДНР

В момент ДТП в салоне общественного транспорта находились 30 пассажиров
Фото: Сергей ГАПОН
В Ростовской области на трассе Ростов - Таганрог - граница ДНР столкнулись фура и рейсовый автобус. Об этом сегодня, 4 февраля, информирует отдел пропаганды УГИБДД России по донскому региону.
Предварительно, вчера вечером 57-летний водитель грузовика DAF не учел погодные условия и выбрал небезопасную скорость движения. В итоге мужчина не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус «БАЗ А07920».
По данным УГИБДД, в момент аварии в салоне общественного транспорта находились 30 пассажиров, о пострадавших не сообщается. Машины получили механические повреждения. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.
Добавим, ранее на трассе Ольгинка - Волгодонск легковушка слетела с дороги и на скорости врезалась в дерево. В этой аварии оказалось двое пострадавших, им потребовалась медицинская помощь.
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