В Ростовской области на трассе легковушка врезалась в дерево, пострадали два человека

Пострадавшие были в сознании, но нуждались в срочной помощи. Фото: Ростовская областная служба спасения на водах

В Ростовской области на трассе Ольгинка - Волгодонск легковушка слетела с дороги и на скорости врезалась в дерево. В этой аварии оказалось двое пострадавших, сообщили в региональной службе спасения на водах.

Специалисты ведомства первыми оказались на месте происшествия. Они извлекли людей из салона авто и оперативно передали подоспевшим медикам. 30-летний водитель и его 26-летняя пассажирка были в сознании, но нуждались в срочной помощи.

Как уточнили в службе спасения, несчастный случай произошел еще 2 февраля в Багаевском районе, недалеко от поворота на хутор Красный.

Добавим, ранее на трассе Ростов - Азов опрокинулся микроавтобус Mercedes-Benz. В этой аварии пострадали три человека. Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем и строго соблюдать ПДД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске водитель Toyota Celica сбил на «зебре» 23-летнюю девушку

Донских водителей просят быть предельно внимательными за рулем (подробности)