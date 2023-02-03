Микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе под Ростовом

Машина врезалась в бетонное ограждение и опрокинулась. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростовской области на трассе Ростов - Азов произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes-Benz. Пострадали три человека, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, около 8:45 утра 3 февраля 41-летний водитель не справился с управлением и наехал на металлическое бетонное ограждение. После этого машина опрокинулась на левую сторону встречной полосы.

- В аварии пострадали сам водитель, а также двое его пассажиров: 48-летний мужчина и 36-летняя женщина, - прокомментировали журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Добавим, в управлении УГИБДД подчеркнули, что микроавтобус не был маршруткой и не курсировал по направлению регулярных пассажирских перевозок.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Добавим, вчера в Батайске на улице Цимлянской водитель маршрутки № 212 сбил 17-летнюю девушку. После этого пострадавшую с травмами увезли в больницу.

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