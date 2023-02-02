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НовостиПроисшествия2 февраля 2023 12:22

В Батайске водитель маршрутки № 212 сбил 17-летнюю девушку

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители
Ангелина СКИБА
Водитель автобуса сбил девушку при повороте на улицу Грузинскую. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

Водитель автобуса сбил девушку при повороте на улицу Грузинскую. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Батайске на улице Цимлянской водитель маршрутки № 212 сбил 17-летнюю девушку. После этого пострадавшую с травмами увезли в больницу, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

- Предварительно, 2 февраля автобус малой вместимости «ГАЗ А64R42» наехал на пешехода при повороте на улицу Грузинскую. Девушка в этот момент переходила проезжую часть по «зебре» на зеленый свет, - рассказали в ведомстве.

Добавим, за рулем общественного транспорта находился 46-летний водитель, он вез 10 пассажиров. В салоне никто не пострадал. Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

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