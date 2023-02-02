В Азове водитель сбил на «зебре» молодого человека и девушку, а потом скрылся

Несчастный случай произошел вечером на улице Маяковского. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Азове неизвестный водитель сбил на «зебре» молодого человека и девушку, а потом сразу же уехал с места происшествия. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Несчастный случай произошел вечером 1 февраля на улице Маяковского. Под колеса нарушителя попали 18-летний юноша и девушка 17 лет. Пострадавшие обратились в больницу, они не были госпитализированы, - рассказали в ведомстве.

Сейчас лихача, который не успел вовремя нажать на тормоз, разыскивают полицейские. Уточняются обстоятельства случившегося.

Донским водителям напоминают: около пешеходных переходов всегда нужно снижать скорость и быть предельно внимательными. Также за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты или беседы с пассажирами.

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