Урбанист и популярный блогер сравнил, что делают для спасения старинных домов в Ростове и Москве

Урбанист рассказал, почему в Москве реставрируют больше домов. Фото: Павел КЛОКОВ

Старый Ростов – сокровищница Ростовской области. Количеству дореволюционных домов, в которых некогда жили купцы, писатели и другие видные люди, позавидуют многие другие российские города. Но с каждым годом таких строений становится все меньше – время берет свое.

Бывший ростовчанин, а сейчас московский блогер, экскурсовод и автор популярного телеграм-канала «Архитектурные излишества» Павел Гнилорыбов сравнил, как в Ростове и Москве занимаются сохранением культурного наследия. Он рассказал, что нужно делать, чтобы спасти архитектурные «жемчужины» донской столицы.

"НУЖНА ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА"

По словам исследователя архитектуры, сейчас в Москве реставрируется огромное количество зданий. Только за последние десять лет было реконструировано больше тысячи строений, который представляю историческую ценность. Правда, по мнению Гнилорыбова, такие «стахановские» темпы приводят к потере старомосковской атмосферы. он считает, что при «ударной» реставрации теряются милые детали городской среды, ландшафт, город становится излишне вылизанным.

- А хочется атмосферы — того самого чувства слегка потертой бабушкиной шкатулки, а не отлакированной «под ноль», - отмечает Павел. - В итоге внимательные и действительно любящие свой город москвичи вынуждены искать последние переулки, где еще остались дикий виноград, балкончики, лепнина, оригинальное чугунное литье.

Павел называет объективную причину, по которой в Москве получается восстановить старинные дома. Фото: предоставлено героем публикации.

Краевед говорит, что в Ростове другая крайность. На его взгляд, условная Темерницкая выглядит так, будто профессиональный реставратор заглядывал сюда в лучшем случае во времена раннего Брежнева. По словам собеседника, зданий в Ростове реставрируется недостаточно, а масштабы сносов неприятно удивляют коллег из других городов.

- Нужна золотая середина: чтобы городские здания не разваливались, но и не выглядели одинаковыми пластиковыми кирпичиками «Лего», - предлагает специалист. - Не все города еще понимают и принимают такой подход. Но есть и хорошие примеры: Псков, Елец, Вологда, Тула и Екатеринбург.

ПОЧЕМУ В МОСКВЕ УДАЕТСЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Павел называет объективную причину, по которой в столице все-таки получается восстановить многие старинные строения.

- В Москве совершенно иной уровень финансовых возможностей, и отреставрировать исторический особняк для девелопера или фирмы средней руки не составляет труда, - рассказывает эксперт. - В Ростове же не так много социально ориентированного бизнеса, кроме того, совершенно не ведется пропаганда сохранения историко-культурного наследия. Точнее, практически всю работу в этой сфере выполняют краеведы, волонтеры и общественники — отстаивают мозаики в переходах, приводят в порядок фонтаны на Пушкинской, пишут петиции.

Как отмечает блогер, порог финансового входа в сферу реставрации очень высок — работы даже в небольшом особнячке обойдутся в сумму от 50 миллионов рублей, если все делать по уму. Бережная реставрация всегда стоит в 3-4 раза дороже нового строительства.

- Допустим, если человек хочет за пять миллионов рублей сделать цветочный магазин в старом фабричном здании, но у него могут возникнуть проблемы из-за большого количества согласований, - объясняет Павел. - Хотя, если у здания нет охранного статуса, все будет проще. Вот и получается, что у нас такая ситуация с сохранением культурного наследия.

КАКОЙ ДОМ НУЖНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ

Во время беседы специалист по архитектуре Павел не смог вспомнить примеры восстановления целого особняка частным лицом. Однако вспомнил, что в соседнем Волгограде такой образцовый пример есть — лофт «1890», отреставрированный бывший склад Жигулевского завода.

- 90% наших соотечественников считают старый фонд не туристическим потенциалом, а «трухой», «бараками» и «сараями», - поясняет эксперт. Хотя это дикость, конечно. Один из критериев цивилизованности — то, как нация заботится о своем прошлом.

По словам экскурсовода, он всегда считал, что в Ростове нужно обязательно отремонтировать дом Врангеля на Газетном, а также «потрясающий особняк в стиле модерн», дом Трестер, на Серафимовича. К слову, ремонт не помешал бы половине городских памятников.

НУЖНО СТАНОВИТЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ГОРОЖАНАМИ

Как признался Павел, у него нет универсального ответа на вопрос, что делать. По его мнению, нужно становиться профессиональными горожанами, придумывать новые городские бренды, искать инвесторов, взращивать их, создавать СМИ, которые регулярно пишут о наследии. Он считает, что нужно контролировать капитальный ремонт, ведь некорректные работы могут испортить вид доходных домов очень быстро.

Эксперт называет главной потерей 2010-х годов — небесную линию города.

- Посмотрите на любую старую фотографию набережной с левого берега в начале 20 века! – вспоминает специалист. - Виден собор, четко расставлены доминанты, общая малоэтажность — в таком городе хочется жить!

РАДИ ЧЕГО НУЖНО ЕХАТЬ В РОСТОВСКУЮ ОБЛАСТЬ

Несмотря на то, что сейчас Павел живет в Москве и работает экскурсоводом, он считает себя настоящим донским казаком. Как экскурсовод он советует выделить на поездку в Ростовскую область как минимум три недели.

- Неочевидные улицы и районы Таганрога, особенно Богудония, - перечисляет донские туристические жемчужины краевед. - Новочеркасск — город-музей. Стоит также взглянуть на удивительную застройку послевоенного времени в Цимлянске, где ощущаешь себя как в курортном городке Причерноморья.

Что касается донских станиц, Павел советует посетить Еланскую. В центре станицы находится уникальная церковь, вокруг площадь — можно вспомнить, как проходили станичные круги, дальше расположены характерные для Верхнего Дона курени. Есть пространственное ощущение старины, архитектура и простор — «каркас» восприятия шолоховских произведений. Не зря режиссер Урсуляк последний сериал «Тихий Дон» снимал в Еланской, на краю казачьей Ойкумены.

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