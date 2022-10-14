Общественники в Ростове предложили сделать Дом Дружбы в Доме Григоряна в Нахичевани

Дом Григоряна - одно из возможных мест расположения будущего "Дома дружбы". Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

На днях известный ростовский краевед Георгий Багдыков выступил с предложением разместить будущий «Дом дружбы» народов юга России в ныне аварийном доме на 20-й линии, где когда-то жил главный архитектор города Ереван Марк Григорян. Таким образом, можно добиться финансирования капитального ремонта в доме.

Корреспондент «КП - Ростов-на-Дону» узнала у краеведа, почему его выбор пал именно на это здание, а также вспомнила, где «Дом дружбы» предлагали сделать местные власти.

ДОМ ДРУЖБЫ РАЗМЕСТИТСЯ В ОДНОМ ИЗ ПЯТИ ЗДАНИЙ

Напомним, 22 июля на встрече с представителями национальных объединений Юга России глава администрации Ростова Алексей Логвиненко рассказал, что поручил своим подчиненным выбрать помещение в одном из зданий-объектов культурного наследия. Главные требования заключались в том, чтобы площадь помещение находилось в центре города, а его площадь составляла от 300 до 1000 квадратных метров. Сити-менеджер также попросил проработать механизм управления данным объектом.

- Концепция будет разработана непосредственно участниками национальных объединений, - пояснил тогда Алексей Логвиненко. - Уверен, что «Дом дружбы» станет достойной площадкой для реализации имиджевых проектов.

Создание в Ростове-на-Дону «Дома дружбы» анонсировал Алексей Логвиненко. Фото: сайт ростовской администрации.

Позже, называя возможные варианты размещения «Дома дружбы», ростовский градоначальник упомянул пять адресов. Среди них здания на Соборном, 8; Серафимовича, 95; Станиславского, 36; Шаумяна, 58 и тот самый Дом Григоряна на 20-й линии, 11/22. Алексей Логвиненко отметил, что власти не собираются искать новую территорию, потому что есть исторические здания, являющиеся объектами культурного наследия. Однако, подчеркнул глава администрации, все они требуют реконструкции.

Сейчас специальная комиссия проводит выбор помещения для размещения «Дома Дружбы». В результате власти надеются создать — «целый комплекс, отражающий национальный колорит донской столицы».

КРАЕВЕД — ЗА ДОМ ГРИГОРЯНА

Идею восстановления старинного дома, где жил архитектор Марк Григорян, Георгий Багдыков, по его признанию, вынашивает уже достаточно долго — лет 10, не меньше. Предлагал различные варианты — от светских структур до церковных. А когда у властей возникла идея создания «Дома дружбы» в Ростове, предложил нового ничего не строить и восстановить строение на 20-й линии.

- Письмо мэру об этом я не писал, с плакатом, так сказать, не стоял, - смеется Георгий Багдыков. - Но подобное предложение я озвучивал. Я в свое время писал письма в Армению и президенту, и премьер-министру. А в нынешние годы публиковал свое предложение в СМИ.

Краевед надеется спасти Дом Григоряна, организовав в нем Дом дружбы. Фото: предоставлено Георгием Багдыковым.

Краевед поясняет, что, отреставрировав дом под «Дом дружбы», можно было бы сохранить память о светлом человеке. Марк Григорян был уважаем в донской столице: спас Сурб-Хач и создал Музей Русско-армянской дружбы. Вместе с художником Мартиросом Сарьяном, который тоже был выходцем из Ростова-на-Дону, он многое сделал для города.

ЭТО СИМВОЛИЧНО

- Мне кажется, это было бы очень символично — сделать там Дом дружбы, - считает историк. - Потому что Ростов — город интернациональный. Всегда дружба народов здесь была в приоритете. И я это не выдумываю. Исторически, если посмотреть, никогда не было никаких больших национальных конфликтов, если не брать еврейский погром 1905 года. Да в Нахичевани и его не было.

По словам краеведа, в Нахичевани-на-Дону всегда мирно жили представители разных национальностей и вероисповеданий, поэтому было бы правильно открыть тут «Дом дружбы».

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