Алексей Логвиненко: «В Ростове приступили к выбору помещения для размещения «Дома Дружбы»

«Дом дружбы» станет станет местом встречи представителей всех народностей, проживающих в Ростове и Ростовской области. Фото: сайт администрации Ростова.

Администрация Ростова-на-Дону приступила к выбору помещения для размещения будущего межнационального центра «Дом дружбы». Предполагается, что он будет создан в центре донской столицы в одном из домов, являющихся объектами культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

На встрече с руководителями национальных объединений города ростовский градоначальник Алексей Логвиненко заявил, что для этих целей будет задействована старая часть города.

- Не будем мы искать территорию где-то, - отметил глава администрации Ростова-на-Дону. - У нас есть пять исторических зданий. Все они являются объектами культурного наследия, но требуют реконструкции.

И на сегодняшний день власти по поручению сити-менеджера уже приступили к выбору помещения для размещения «Дома Дружбы». Среди возможных мест - пять исторических зданий в центре Ростова: на Соборном, 8, Серафимовича, 95, Станиславского, 36, Шаумяна, 58 и на 20-й линии, 11/22.

Будущий «Дом дружбы» будет включать актовый зал, конференц-зал и место для экспозиций каждого народа. Благодаря новому культурному центру гости донской столицы смогут познакомиться с культурой разных национальностей юга России. В итоге должен получиться целый комплекс, отражающий национальный колорит донской столицы.

- Это будет статусный имиджевый проект, благодаря которому гости города смогут ближе познакомиться с народностями, проживающими на территории Ростова, - подчеркнула начальник Управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Мария Петрова.

Точные сроки открытия нового центра пока не называются.

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