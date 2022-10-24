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Общество24 октября 2022 13:02

«Сама голодает, но берет новых»: ростовчане призвали помочь женщине из Донбасса, которая приютила более ста животных

Зооволонтеры из Ростова спасают приют для бездомных животных под Донецком
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана ЛИСИЦЫНА
Светлана содержит приют почти восемь лет. Фото: группа "Я потерялся".

Светлана содержит приют почти восемь лет. Фото: группа "Я потерялся".

Светлана Симбирцева основала приют для животных «Велес» в пригороде Донецка 2014 году. Восьмой год женщина забирает к себе всех зверей, которые попали в беду или просто остались без хозяев. Сейчас в «Велесе» живет более ста постояльцев: не только кошки и собаки, но и хомяки, попугай, лошади и даже ястреб.

В 2022 году Светлана не бросила питомцев и не эвакуировалась. В содержании приюта ей стали помогать ростовские волонтеры, которые собирали помощь и отправляли в приют. Одна из них, зоозащитник Ольга Лаврентьева, говорит, что сейчас ситуация стала критической: воды нет, еды не хватает, за окном — постоянные обстрелы.

«ЕЕ ДОМ СТАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ ПОМОЩИ»

Светлана переехала в пригород Донецка из Авдеевки после того, как ее дом разбомбили. Она занималась иппотерапией с детьми и перевезла с собой своих лошадей. Уже на новом месте женщина узнала, что после бомбежек владельцы бросили местный трогательный зоопарк. Светлана решила забрать себе оставшихся в живых зверей: джунгариков, минипигов, енотовидную собаку и даже ястреба. Так появился приют «Велес», где с каждым годом становилось все больше животных.

— Потом она выкупила еще двух лошадей, которых пытались пустить на мясо. После нашла ворона с подстреленным крылом. Однажды она даже спасла свинью, которую хотели зарезать — вот такой она человек. Теперь здесь более ста животных, — говорит Ольга.

С началом спецоперации содержать приют стало тяжелее. Из-за поврежденного водопровода Светлане приходилось ежедневно носить по шесть ведер воды, чтобы напоить животных. Ситуация с продуктами и кормом для животных была еще тяжелее: магазины почти не работали, выезжать куда-то опасно.

— Весной и летом мы отправляли Светлане продукты, медикаменты и товары первой необходимости. Она все это делила и раздавала другим нуждающимся: матерям-одиночкам, старикам. Дом Светы стал таким распределительным пунктом помощи, где любой мог ее получить, — вспоминает Ольга Лаврентьева.

«БУДЕМ РАДЫ ДАЖЕ САМОЙ МАЛОСТИ»

На днях Светлана сообщила, что сейчас ситуация в ее приюте критическая. Корма для животных не хватает, воды нет, а носить ее ведрами теперь опасно из-за обстрелов — теперь они здесь случаются почти каждый день.

— В это тяжелое время, когда гибнут люди, дети, когда уничтожают наш такой красивый город, мы вынуждены опять обратиться за помощью. Друзья, в городе нет воды, выпасать животных под обстрелами мы не можем. Очень нужна помощь для собак, кошек, попугая. Необходимы зерно, овес и ячмень для лошадей. Мы рады будем всему, даже самой малости, — обратилась женщина на своей странице в социальных сетях.

Сейчас в приюте "Велес" более ста животных. Фото: группа "Я потерялся".

Сейчас в приюте "Велес" более ста животных. Фото: группа "Я потерялся".

Ольга Лаврентьева говорит, что Светлана при этом продолжает принимать животных. На днях она, например, подобрала бездомного слепого кота. При этом у женщины и самой проблемы с продуктами.

— Связь с ней очень плохая, но мы продолжаем общаться. Она себя чувствует плохо, сильно похудела. Сама голодает, но продолжает брать животных. Она — сильный человек, хорошо держится. Но ситуация критическая, — делится Ольга.

13 октября Ольга совместно с сообществом зооволонтеров «Я потерялся» снова объявила сбор помощи. Добровольцы снова собираются доставить гуманитарный груз Светлане и ее землякам.

АЛЛО!

Если вы хотите помочь Светлане Симбирцевой и ее приюту, обращайтесь по телефону +7 (988) 556-48-18.

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