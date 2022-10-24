«Сама голодает, но берет новых»: ростовчане призвали помочь женщине из Донбасса, которая приютила более ста животных

Светлана содержит приют почти восемь лет. Фото: группа "Я потерялся".

Светлана Симбирцева основала приют для животных «Велес» в пригороде Донецка 2014 году. Восьмой год женщина забирает к себе всех зверей, которые попали в беду или просто остались без хозяев. Сейчас в «Велесе» живет более ста постояльцев: не только кошки и собаки, но и хомяки, попугай, лошади и даже ястреб.

В 2022 году Светлана не бросила питомцев и не эвакуировалась. В содержании приюта ей стали помогать ростовские волонтеры, которые собирали помощь и отправляли в приют. Одна из них, зоозащитник Ольга Лаврентьева, говорит, что сейчас ситуация стала критической: воды нет, еды не хватает, за окном — постоянные обстрелы.

«ЕЕ ДОМ СТАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ ПУНКТОМ ПОМОЩИ»

Светлана переехала в пригород Донецка из Авдеевки после того, как ее дом разбомбили. Она занималась иппотерапией с детьми и перевезла с собой своих лошадей. Уже на новом месте женщина узнала, что после бомбежек владельцы бросили местный трогательный зоопарк. Светлана решила забрать себе оставшихся в живых зверей: джунгариков, минипигов, енотовидную собаку и даже ястреба. Так появился приют «Велес», где с каждым годом становилось все больше животных.

— Потом она выкупила еще двух лошадей, которых пытались пустить на мясо. После нашла ворона с подстреленным крылом. Однажды она даже спасла свинью, которую хотели зарезать — вот такой она человек. Теперь здесь более ста животных, — говорит Ольга.

С началом спецоперации содержать приют стало тяжелее. Из-за поврежденного водопровода Светлане приходилось ежедневно носить по шесть ведер воды, чтобы напоить животных. Ситуация с продуктами и кормом для животных была еще тяжелее: магазины почти не работали, выезжать куда-то опасно.

— Весной и летом мы отправляли Светлане продукты, медикаменты и товары первой необходимости. Она все это делила и раздавала другим нуждающимся: матерям-одиночкам, старикам. Дом Светы стал таким распределительным пунктом помощи, где любой мог ее получить, — вспоминает Ольга Лаврентьева.

«БУДЕМ РАДЫ ДАЖЕ САМОЙ МАЛОСТИ»

На днях Светлана сообщила, что сейчас ситуация в ее приюте критическая. Корма для животных не хватает, воды нет, а носить ее ведрами теперь опасно из-за обстрелов — теперь они здесь случаются почти каждый день.

— В это тяжелое время, когда гибнут люди, дети, когда уничтожают наш такой красивый город, мы вынуждены опять обратиться за помощью. Друзья, в городе нет воды, выпасать животных под обстрелами мы не можем. Очень нужна помощь для собак, кошек, попугая. Необходимы зерно, овес и ячмень для лошадей. Мы рады будем всему, даже самой малости, — обратилась женщина на своей странице в социальных сетях.

Сейчас в приюте "Велес" более ста животных. Фото: группа "Я потерялся".

Ольга Лаврентьева говорит, что Светлана при этом продолжает принимать животных. На днях она, например, подобрала бездомного слепого кота. При этом у женщины и самой проблемы с продуктами.

— Связь с ней очень плохая, но мы продолжаем общаться. Она себя чувствует плохо, сильно похудела. Сама голодает, но продолжает брать животных. Она — сильный человек, хорошо держится. Но ситуация критическая, — делится Ольга.

13 октября Ольга совместно с сообществом зооволонтеров «Я потерялся» снова объявила сбор помощи. Добровольцы снова собираются доставить гуманитарный груз Светлане и ее землякам.

АЛЛО!

Если вы хотите помочь Светлане Симбирцевой и ее приюту, обращайтесь по телефону +7 (988) 556-48-18.

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