В Калмыкии мать отсудила миллион рублей у водителя «КамАЗа», под колесами которого погиб ее девятилетний сын

Ребенок погиб под колесом прицепа фуры. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

В Калмыкии мать, пережившая самую страшную трагедию, добилась справедливости. Летом минувшего года женщина потеряла девятилетнего сына. Теперь ей удалось отсудить у водителя компенсацию морального ущерба. Подробностями этого дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Прокуратуре Республики Калмыкия.

ПРОЕХАЛ 300 МЕТРОВ

Все произошло в начале июля в небольшом селе Кетченеры, в 120 километрах в северном направлении от Элисты. На окраине населенного пункта всего на четыре тысячи человек под колесами «КамАЗа» погиб девятилетний мальчик.

ДТП произошло на улице Лермонтова рядом с водоемом. Пятого июля, около 17.15, грузовик с прицепом, которым управлял водитель из Ростовской области, ехал по грунтовой дороге. В какой-то момент на сцепное устройство между грузовиком и прицепом запрыгнул третьеклассник. Так он прокатился примерно 300 метров, пока не сорвался и не попал под переднее левое колесо прицепа. Ребенок получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

Спустя месяц следователем было отказано в возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокуратура района признала это решение законным, но обратилась в суд от имени матери, чтобы взыскать с водителя моральный ущерб.

Мама обратилась в приемную президента. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

МАМА НАПИСАЛА ПРЕЗИДЕНТУ

36-летняя мама ранее разошлась с мужем и воспитывала детей одна — 15-летнюю дочку и девятилетнего сына, которого потеряла в этот день. Женщина обратилась в приемную президента с требованием возместить ущерб.

- Смерть ребенка причинила глубокие нравственные страдания и переживания его матери, повлекла для нее невосполнимую утрату. Поскольку вред причинен источником повышенной опасности, прокурор района обратился в суд с иском в интересах женщины о взыскании с собственника автомобиля компенсации морального вреда, - прокомментировали в ведомстве.

И 30 января суд взыскал компенсацию морального вреда с водителя грузовика - миллион рублей в пользу матери ребенка, погибшего под колесами грузового автомобиля

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