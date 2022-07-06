Грузовик сбил насмерть 9-летнего мальчика в Калмыкии

Все произошло в поселке, где меньше четырех тысяч жителей. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

Жители небольшого поселка Кетченеры, что в 120 километрах к северу от Элисты, не могут прийти в себя после смертельного ДТП, в котором во вторник, 5 июля, погиб 9-летний ребенок. Подробностями произошедшего с «КП — Ростов-на-Дону» поделились в пресс-службе Главного управления МВД по Республике Калмыкия.

Калмыкия. Село Кетченеры — райцентр, где живет меньше четырех тысяч человек. На фото, снятом оперативниками, - идиллический пейзаж. Грунтовая дорога плавно поворачивает перед зеркальной гладью водоема, на сильной июльской калмыцкой жаре еще не высохла трава. Вот только заретушированный участок красноречиво говорит о том, что здесь произошла трагедия — погиб ребенок.

Полиция нашла грузовик и водителя, которые, предположительно, участвовали в ДТП. Фото: ГУ МВД по Республике Калмыкия

- По предварительным данным, мальчик скончался от травм, которые получил в аварии, - предположительно попал под колеса грузовика, - рассказали в ГУ МВД по региону.

Когда стало известно о происшествии, на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции.

Полицейские оперативно установили, где находится грузовик, предположительно наехавший на младшеклассника. Нашли и водителя машины: его задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Теперь правоохранители проводят целый комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить все обстоятельства и причин произошедшего. Следственной группой отделения полиции в поселке Кетченеры решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели ребенка в аварии.

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