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Происшествия2 февраля 2022 17:17

В Ростове водитель «КамАЗа» насмерть сбил 6-летнего ребенка

ЧП произошло на проспекте 40-летия Победы
ГОШЕВ Игорь
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Спасти мальчика не успели: он скончался до приезда скорой помощи.

Спасти мальчика не успели: он скончался до приезда скорой помощи.

В среду, 2 февраля, в Ростове-на-Дону произошло дорожное происшествие, в котором погиб ребенок. Как рассказал источник «КП - Ростов-на-Дону», ЧП случилось около шести часов вечера на проспекте 40-лет Победы – это в микрорайоне Александровка.

По предварительным данным, что «КамАЗа» сбил мальчика. Однако травмы, которые получил ребенок, оказались несовместимыми с жизнью: шестилетний ростовчанин скончался еще до прибытия медиков скорой помощи.

Очевидцы говорят, что в настоящее время на месте еще работают правоохранители. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, в результате которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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