На трассе в Ростовской области КамАЗ врезался в легковушку, пострадала женщина

Медицинская помощь понадобилась водителю легковушки. Отдел пропаганды УГИБДД по Ростовской области

В среду, 2 февраля, в Усть-Донецком районе, на автодороге между хуторами Черни и Чумаковским случилось ДТП с КамАЗом, есть пострадавшие. Об этом сообщает отдел пропаганды Управления ГИБДД по Ростовской области.

- Утром, в 7.52, 39-летний водитель, управляя грузовиком «КамАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и столкнулся со встречным автомобилем, - уточнили детали в ведомстве.

Встречным автомобилем оказалась «Лада Веста» с 40-летней женщиной за рулем. Ей потребовалась помощь медиков.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Волгодонске посреди дороги загорелся автомобиль и спровоцировал пробку на дороге

Движение пришлось перекрыть (подробнее)

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).

Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.

Что нужно делать, читайте здесь.