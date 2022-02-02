В Волгодонске посреди дороги загорелся автомобиль и спровоцировал пробку на дороге

Машина в считанные минуты была охвачена пламенем. Фото: Владимир Дементьев

В среду, 2 февраля, в утренний час-пик в Волгодонске автомобилисты встали в пробку на проспекте Строителей из-за сгоревшего автомобиля. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

- В 8.29 поступило сообщение о загорании автомобиля «Mitsubishi» во время движения, - уточнили в ведомстве.

Очевидцы разместили в местном паблике фотографию полностью охваченного огнем автомобиля, который сгорел в считанные минуты, огнеборцам оставалось только потушить пламя, а спасать уже было практически нечего.

- В тушении было задействовано шесть человек и две единицы техники, - уточнили в МЧС.

К счастью, водитель вовремя покинул машину и остался цел.

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