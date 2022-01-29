Пожар у моста Сиверса серьезно напугал ростовчан

Мост охватил густой дым. Фото: группа "Это Ростов" ВКонтакте

В Ростове пришлось тушить пожар на линии электропередач. Об этом сообщили очевидцы произошедшего в одном из городских пабликов.

Горел деревянный столб линий электропередач на пересечении улиц Большая Садовая и Сиверса. На кадрах видно, что огонь и искры распространялись под мостом, а над мостом клубился густой дым.

На место выехали пожарные, полиция, а неисправность устраняли энергетики.

Как сообщили в администрации города, пожар был благополучно ликвидирован.

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