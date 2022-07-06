В Калмыкии утонул школьник и спортсмен из Самарской области

Следователям предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

За два дня жители соседних регионов — Дона и Калмыкии — дважды поражены трагедией с гибелью ребенка. Если из реки Калитвы в Ростовской области 5 июля подняли тело 14-летнего парня, то сегодня в Калмыкии — 11-летнего подростка из Самарской области. О трагическом происшествии «КП — Ростов-на-Дону» рассказали в Следственном управлении СК по региону.

- 6 июля в следственный отдел поступило сообщение об утоплении 11-летнего жителя Тольятти в Михайловском водоеме в Джалыковском сельском поселении Лаганского района, - уточнили в следкоме.

На место сразу же выехали МЧС, полицейские, сотрудники межрайонного следственного отдела и осмотрели место происшествия.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Пока известно, что мальчик здесь был проездом с тренером. А уж в поездках на летние сборы у спортсменов без плавания не обходится. А в калмыцком следкоме не устают напоминать жителям региона соблюдать все меры осторожности на воде и у водоемов, а главное — не оставлять без присмотра детей и купаться на оборудованных пляжах.

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