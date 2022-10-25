Астроном из Ростова рассказал, почему солнечное затмение будет частичным и как его наблюдать

Первое касание солнечного и лунного дисков произойдет в 12:36. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

25 октября жители Ростовской области станут свидетелями частичного солнечного затмения. К сожалению, солнечную корону, которая бывает при полном солнечном затмении, увидеть не удастся.

Заведующий учебной обсерваторией ЮФУ Михаил Невский объяснил, почему происходит частичное затмение, как оно влияет на человека.

ПОЧЕМУ ЗАТМЕНИЕ БУДЕТ ЧАСТИЧНЫМ

Первое касание солнечного и лунного дисков произойдет в 12:36, максимальная фаза ожидается в 13:51. Высота Солнца составит примерно 25 градусов над горизонтом. В результате затмения будет закрыто примерно 70% солнечного диска Луной.

- Значительно потемнеет, - пообещал ученый. – Не знаю, как с погодой, но даже если будет ясно, ожидается серьезное потемнение – наступят полные сумерки.

У Земли есть естественный спутник Луна, которая вращается вокруг Земли. Делая полный оборот почти за 30 дней, Луна проходит положение между Землей и Солнцем. И в это время она скрывается в лучах Солнца, потому что плоскости земной орбиты и лунной орбиты немножко наклонены друг к другу, и лунный диск проходит либо немного выше солнечного, либо ниже. Поэтому и получается, что затмение частичное.

В тех случаях, когда плоскости орбит Земли и Луны совпадают, получается полное солнечное затмение. Фото: Роман ЗЛОБИН

ЛУНА В 400 РАЗ МЕНЬШЕ, НО В 400 РАЗ БЛИЖЕ

- А в тех случаях, когда плоскости орбит Земли и Луны совпадают, получается полное солнечное затмение, - пояснил астроном. - Луна тогда точно находится на прямой, соединяющей Землю с Солнцем.

Хоть Луна в 400 раз меньше, чем Солнце, но она и в 400 раз ближе, чем Солнце. Благодаря такому совпадению – 400 раз там и 400 раз тут – получается, что диск Луны почти точно может быть совпасть с диском Солнца. И происходит такое удивительное явление.

ПРОСТО КРАСИВОЕ ОПТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ

Ученый скептически относится к сообщениям о том, что солнечное затмение каким-то образом влияет на самочувствие людей.

- За красивым явлением просто приятно наблюдать. Но на самочувствие это никак не влияет, - отмечает астроном. – Луна между Солнцем и Землей проходит каждый месяц. Поэтому никакого особого гравитационного воздействия нет. Нет ничего необычного. Луна каждый месяц повторят свой один и тот же свой путь.

Самое интересное, по мнению эксперта, - это само красивое оптическое явление. Никакого влияния на организм солнечное затмение не оказывает.

По данным астронома, окончится солнечное затмение в 15:07. Таким образом, продлится оно примерно 2,5 часа.

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