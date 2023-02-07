В марте весны не будет: климатолог рассказал, когда в Ростовскую область придет тепло

Специалист рассказал, каким будет март. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Датировать начало календарной весны несложно, каждый год она приходится на 1 марта. Самой непостоянной, интригующей и желанной останется весна метеорологическая, или климатическая. Она наступит, когда средняя суточная температура устойчиво будет превышать нуля градусов. Но, по мнению кандидата географических наук Александра Иошпы, ростовчанам не стоит ждать ранней весны.

- Если смотреть по тем климатическим данным, которые сейчас есть, март еще будет холодным, - рассказал в интервью "КП-Ростов-на-Дону" Александр Иошпа. - Это следует из климатических данных по периодам. Первый весенний месяц, конечно, не будет экстремально холодным - о минус 20 градусах речи не идет. Но то, что он будет ниже климатической нормы, в этом я уверен. Все погодные циклы разные, и этот цикл будет холодным.

Отметим, по данным Гидрометеорологического научно-исследовательского центра, норма среднемесячной температуры в марте в Ростове-на-Дону составляет +3,1 градуса.

Напомним, согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра, в течение зимы будет сохраняться температура, приближенная к норме. В феврале столбик термометра может опускаться до -3,9 градуса.

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