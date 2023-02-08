Чем грозит повышенное содержание формальдегида и серы в воздухе ростовчанам, рассказали эколог и врач

Исследователи обнародовали данные о наличии загрязняющих веществ в воздухе Ростова. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Исследователи обнародовали данные о наличии загрязняющих веществ в воздухе Ростова-на-Дону. В расчет брали те, которые оказывают негативное влияние на здоровье человека, среди них - угарный газ, диоксид азота и серы, формальдегид.

Ростов-на-Дону занял в рейтинге 10 место: состояние загрязнения воздуха в городе специалисты оценили как «повышенное».

СТРОЙКИ РАЗРУШАЮТ АТМОСФЕРУ

- Давайте разберемся, кто на сегодняшний день основной источник загрязнения? - анализирует ситуацию кандидат географических наук Ирина Черкашина. - Это транспорт и стройки. Потому что сегодня, даже такое предприятие, как Сельмаш, уже практически не дает выбросов в атмосферу, поскольку крупные предприятия уже прошли все технологическое перевооружение.

Если мы говорим о формальдегидах и прочих фенолах, то это органические вещества, которые поступают с красками, с ДВП и ДСП опилками – а источниками этих материалов у нас являются сегодня стройки. Именно строительство, несанкционированное сжигание строительных отходов и дают в воздухе эти вещества.

Посмотрите на контейнерные площадки и то, что лежит рядом. Чаще всего это строительный мусор. Ростовчане в целях экономии, лени либо каких-то других факторов складывают его возле домов. Образуются свалки, которые по ночам сжигают.

ЧТО ДЕЛАТЬ

- Повышенное содержание в воздухе аэрозоли, - продолжает эксперт, – это смесь пыли и воды, атмосферной влаги. Диоксиды серы и азота не сами по себе в воздухе летают. Они садятся на городскую пыль, которой у нас достаточно много, и все это разносится ветром.

И ростовчане страдают от всего этого. Кричать и вопить об этом бесполезно. Закрываются глаза на то, что в области есть предприятия, которые могут себе позволить отходы даже первого и второго уровня опасности не утилизировать правильно. Потом находят то мешки полиэтиленовые под бетонными плитами, то отходы, вывезенные в лес.

Что делать ростовчанам? Только контролировать ситуацию. Убирать этот мусор и за собой, и за другими даже во время отдыха. Страшнее всего вдыхать эту гадость, а вдыхаем мы всегда активнее всего во время отдыха, на той же природе среди зеленых насаждений.

Но я бы большой паники не поднимала, потому что это уже давнишняя история. Не один десяток лет мы дышим этими фенолами. Эта проблема уходит своими корнями еще в 80-е годы. Уже тогда обратили внимание на выбросы, на особую опасность органических загрязнений. Вот только бороться с этим не так просто. Потому что эти отходы нужно где-то аккумулировать и как-то перерабатывать, чтобы не захоранивать. Сейчас же самый простой способ работы с отходами – это захоронить их.

ПОСЛЕДСТВИЯ

- Эти соединения содержатся и содержались в атмосфере всегда, - рассказывает главный врач БСМП Новочеркасска Борис Гуркин, - просто в гораздо более низкой концентрации. Но если эта концентрация повышается, она может влиять на жизнедеятельность организма человека. Самый опасный из них – это угарный газ. Даже в небольшом количестве он может вызывать серьезные последствия – как минимум ухудшение самочувствия, а повышение концентрации до 0,1-0,2% может вызывать смерть в течение короткого времени, за счет необратимого воздействия на гемоглобин и доставки кислорода в ткани человека.

Высокая концентрация диоксида серы может вызывать раздражение легких, изменение кожных покровов, покраснения, зуд, аллергические реакции. Может содействовать развитию бронхиальной астмы, хронического заболевания легких. Хотя тот же диоксид серы входит в состав многих продуктов, как консервант. А воздействие формальдегида на организм - это тошнота, рвота, головокружение, аллергические реакции. При высоких концентрациях могут появляться и признаки отравления различной степени.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ОРГАНИЗМ

- Чем более ослаблен организм, тем более он восприимчив к окружающей среде, - продолжает медик. - Это ослабленный аллергическими реакциями организм, это наличие сопутствующих заболеваний – перенесенная пневмония, хронические сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе, абструктивная болезнь легких, какие-то кожные заболевания.

Естественно, если что-то из перечисленного имеется, надо более пристально следить за своим здоровьем, особенно в условиях загрязненного воздуха. Остальным нужно принимать препараты, которые улучшают сопротивляемость организма – витамины, микроэлементы. Они являются веществами, которые помогают адаптироваться человеку, его организму, к действию вредных веществ.

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- Связать экологию и здоровье напрямую вряд ли удастся, - говорит наш собеседник. - Ведь ростовчане - люди разного возраста, у всех своя наследственность, по-разному живут и питаются. Поэтому проследить влияние экологии на взрослых трудно. Мы взяли для исследования детишек, проведя медико-гигиенические исследования в Ленинском районе Ростова. В итоге в красных зонах беременные женщины болели в 1,3 - 1,4 раза чаще (подробности)