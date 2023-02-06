В Ростове в воздухе обнаружили повышенное содержание формальдегида и серы

Всего эксперты оценили экологическую ситуацию в 170 городах России Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Ростова-на-Дону зарегистрировали повышенный уровень загрязнения воздуха. Об этом говорится в исследовании компании Strelka KB.

Индекс TAQI вывели на основе пяти веществ. Так, больше всего в воздухе донской столицы оказалось формальдегида (HCHO) - 43, 72 %. Посчитали также диоксид серы (SO2) - 27,55 %, аэрозоли (песок) - 10,69 %, диоксид азота (NO2) - 12,5 % и угарный газ (CO) - 5,53 %.

Примерное такое же состояние воздуха, по данным исследования, сейчас в Шахтах и Батайске. Низкий уровень загрязнения отметили в Таганроге, Новочеркасске и в Волгодонске.

Добавим, всего эксперты оценили экологическую ситуацию в 170 городах России. Самый чистый воздух оказался в Кызыле, Астрахани, Элисте, Кисловодске, Балаково, Брянске, Петропавловске-Камчатском, Черкесске, Рубцовске и в Волгодонске.

Наиболее загрязненную атмосферу обнаружили в Московской агломерации, Якутске, Новосибирске, Норильске, Бердске, Находке, Нальчике, Санкт-Петербурге, Грозном и в Тольятти.

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