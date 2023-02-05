Правоохранители начали разбираться в ситуации с утилизацией медотходов в Батайске

На полигоне уже работают правоохранительные органы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области в ситуации с утилизацией медотходов в районе Залесье Батайска начали разбираться правоохранители. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Антон Гетта.

- Поступило обращение от жителей Батайска по вопросу сжигания опасных отходов медицинских учреждений на территории предприятия, расположенного в районе Залесье. Там происходили постоянные пожары, распространяющие едкий запах. Оперативно обратились к главе города - Роману Волошину. Роман Петрович заверил, что на полигоне уже работают правоохранительные органы, - написал Антон Гетта.

Напомним, в начале февраля местные жители возмутились из-за едкого запаха и начали искать его источник. После этого на камеру сняли участок с контейнерами, шприцами и ампулами. Люди также заявили, что все это якобы сжигалось вместе с человеческими конечностями. Так ли это на самом деле, теперь предстоит выяснить представителям правоохранительных органов.

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